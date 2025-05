Afragola a Tgcom24 parla il padre dell' omicida di Martina Carbonaro | Mio figlio pagherà ma non lo abbandonerò

Il padre di Alessio, l'omicida di Martina Carbonaro ad Afragola, interviene per la prima volta, affermando che suo figlio pagherà per le sue azioni, ma che non lo abbandonerà. Secondo lui, Alessio era innamorato di Martina, non ossessionato, e lo sconvolse scoprire che lei parlava con un altro ragazzo.

Per l'uomo, Alessio "era innamorato di Martina, non ossessionato. Aveva scoperto che lei parlava con un altro ragazzo e questo l'ha sconvolto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Afragola, a Tgcom24 parla il padre dell'omicida di Martina Carbonaro: "Mio figlio pagherà, ma non lo abbandonerò"

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

