Affrontare le proprie paure per conoscersi Le voci sincere dei ragazzi tra insicurezze emozioni

Scoprire e affrontare le proprie paure è un passo fondamentale per conoscere meglio se stessi, soprattutto tra i giovani che condividono emozioni e insicurezze. I ragazzi della 2^D ci raccontano le loro paure più sincere, aiutandoci a capire quanto sia importante ascoltare le emozioni per crescere e superare i momenti difficili.

I ragazzi della 2^D continuano a raccontarsi: “Io ho molte paure: quella dei ragni, di bloccarmi in ascensore, di stare a casa da sola. Ho anche paure che mi fanno stare particolarmente male: la paura di bloccarmi per l’ansia durante un’interrogazione e quindi di deludere la mia famiglia; ma la paura che più mi tormenta è quella di poter essere vittima di bullismo. Ho conosciuto persone che sono state bullizzate per il loro aspetto fisico: mi colpisce la sofferenza e il loro modo di reagire smettendo, per esempio, di mangiare.” Un altro ancora sottolinea che “La paura è un’emozione primaria di vitale importanza che potrebbe impedirci di fare qualcosa di divertente, come salire sulle giostre, ma serve anche ad impedire di farci del male. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affrontare le proprie paure per conoscersi. Le voci sincere dei ragazzi tra insicurezze, emozioni

Giovani tra ansia e paure. Dondo, il sacerdote-psicologo che accoglie ragazzi con disturbi psichici e sociali: “Sono più aperti al mondo, ma fragili” - Milano, 25 maggio 2025 – I giovani tra ansia e paure trovano in un sacerdote psicologo un punto di ascolto e speranza. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Affrontare le proprie paure per conoscersi. Le voci sincere dei ragazzi tra insicurezze, emozioni - Un racconto collettivo che parla di bullismo, ansia e bisogno di essere ascoltati ma anche di fiducia negli altri. 🔗Segnala ilgiorno.it

I libri per superare le paure - Le paure sono diverse e si evolvono insieme alla crescita: esistono quelle innate, proprie dei neonati ... andare in bicicletta, conoscere nuovi bambini, affrontare ragni e millepiedi, ascoltare il ... 🔗Riporta maremosso.lafeltrinelli.it

Affrontare la propria paura, confrontarsi con i ragni - Come giornalista mi occupo degli sviluppi della democrazia in cui la prospettiva svizzera diventa rilevante. Sono svizzero e da tempo sono affascinato dal modo in cui le discussioni pubbliche ... 🔗Secondo swissinfo.ch

Superare paura, ansia e attacchi di panico: il coraggio nasce dalla paura