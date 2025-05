Affitti express a Milano e in Lombardia | boom nel capoluogo cali nelle province

Milano si conferma come il cuore pulsante degli affitti express in Lombardia, con un boom nel capoluogo che registra il 33% di immobili affittati entro 24 ore. In contrasto, le province vedono un calo, evidenziando la forte domanda e l’efficienza del mercato milanese nelle locazioni rapide.

Milano, 29 aprile 2025 – Milano si conferma uno dei mercati più dinamici in Italia per gli affitti express. Nei primi tre mesi del 2025, il 33% degli immobili in locazione è stato affittato entro le 24 ore dalla pubblicazione dell’annuncio. È quanto emerge da uno studio di idealista, portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico. Il dato segna un deciso balzo rispetto al 10% dello stesso periodo del 2024: un aumento di 23 punti percentuali, il più elevato su scala nazionale. L’impennata evidenzia una domanda abitativa crescente, focalizzata su soluzioni pronte all’uso. Diversa la situazione nella provincia di Milano, dove la quota di affitti lampo cala dall’11% al 9%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affitti express a Milano e in Lombardia: boom nel capoluogo, cali nelle province

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sarà boom di affitti brevi: giro d'affari da 154 milioni di euro - Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 promettono di essere un evento storico, con un entusiasmo che si tradurrà in un boom di affitti brevi e un giro d'affari stimato di 154 milioni di euro.

