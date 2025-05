AEW | Ricochet punta a mettersi a capo di una stable

Ricochet, protagonista sempre più presente nella programmazione WWE, sta cercando di assumere un ruolo da leader formando una nuova stable, passando al lato heel. Dopo la vittoria a Double Or Nothing contro Mark Briscoe, il suo prossimo obiettivo si fa sempre più chiaro, come dimostra il gesto di ieri notte a Dynamite, in cui ha svelato i suoi ambiziosi piani.

Ieri notte a Dynamite, Ricochet ha chiarito che il suo obiettivo è sempre quello di avere una cintura in vita, ma di aver capito come funzionano le cose in AEW. Guardandosi attorno si è reso conto che anche lui ha bisogno di un gruppo, di gente fidata che lo aiuti ad arrivare a conquistare titoli.

