AEW | Mercedes Moné e Toni Storm faccia a faccia in vista di All In

Mercedes Moné e Toni Storm si affrontano in un emozionante faccia a faccia in vista di AEW All In, dopo la vittoria di Moné nel Torneo Femminile Owen Hart Foundation 2025. Questo atteso incontro per l’AEW Women’s World Championship promette di essere il highlight dell’evento, con i fan già in fermento.