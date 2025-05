Aeroporto chiuso a Napoli agenzie di viaggi scrivono a Salvini e Santanchè | “Caos su date lavori ora basta”

Le recenti chiusure dell'aeroporto di Napoli Capodichino hanno generato grande caos tra agenzie di viaggi e clienti, che chiedono chiarimenti urgenti ai Ministeri Trasporti e Turismo. La confusione sulle date dei lavori sta causando disagi e danni economici, rendendo necessario un intervento immediato per garantire trasparenza e tranquillità ai viaggiatori.

Chiusura dell'aeroporto di Capodichino per 42 giorni, le agenzie di viaggi della Campania scrivono ai Ministeri Trasporti e Turismo: "Troppa confusione sulle date, danni per i viaggiatori. Subito chiarezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Aeroporto chiuso a Napoli, agenzie di viaggi scrivono a Salvini e Santanchè: “Caos su date lavori, ora basta”

