Aeroporto Canova il Comune toglie semaforo e attraversamento sulla Noalese

A partire da martedì 3 giugno, l’aeroporto Canova di Treviso subirà importanti miglioramenti della viabilità: il Comune rimuoverà il semaforo e l’attraversamento sulla Noalese, per favorire la sicurezza e la fluidità del traffico pedonale. Questi interventi fanno parte del progetto di completamento della nuova passerella ciclopedonale, risolvendo le lamentele di molti cittadini sulla zona.

Inizieranno martedì 3 giugno i lavori di riordino della viabilità pedonale davanti all'aeroporto Canova di Treviso nell'ambito del completamento della nuova passerella ciclopedonale a scavalco della strada Noalese. Molti trevigiani continuavano a lamentare in queste settimane un problema.

