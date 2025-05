Aeroitalia Aviation Academy – La formazione negli ambienti ad alto rischio convegno con Rampelli

Partecipa al convegno "Aeroitalia Aviation Academy – La formazione negli ambienti ad alto rischio" presso la Sala della Lupa di Montecitorio, un'occasione unica per scoprire le ultime novità sulla formazione aeronautica in ambienti critici. Con il patrocinio di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, l'evento mette in evidenza l'importanza della preparazione professionale in settori ad alto rischio.

ROMA – Oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Aeroitalia Aviation Academy – La formazione negli ambienti ad alto rischio”. Partecipera’ nell’occasione anche il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Aeroitalia Aviation Academy – La formazione negli ambienti ad alto rischio”, convegno con Rampelli

Trasporto aereo: Aeroitalia apre la sua Academy per formare nuovi piloti, amministratore delegato Antonio Chialastri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media