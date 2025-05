Aereo precipita dopo il decollo ci sono vittime

Tragico incidente aereo: dopo il decollo, l’aereo precipita causando vittime in una giornata apparentemente tranquilla. Scopri tutti i dettagli di questa drammatica tragedia e le possibili cause dell’incidente.

Un cielo di cristallo si era aperto, celando appena il sole che timidamente si affacciava tra le cime degli alberi. L’aereo si era levato, come un uccello maestoso, in volo in una giornata altrimenti serena. Ma quel silenzio d’aria si spezzò bruscamente, lasciando una scia di stupore e smarrimento nella valle sottostante. Leggi anche: Malore improvviso agli internazionali di tennis, si accascia davanti a tutti: partita sospesa Le prime onde di fumo si alzarono, un’oscura colonna che si stagliava contro il cielo, segnale di un dramma appena consumato. Il tempo sembrava sospeso, e mentre la gente osservava, attonita, ciò che restava di un volo di routine, il rumore delle sirene cominciava a echeggiare, mescolandosi al vento che portava l’odore acre di metallo e carburante bruciato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Aereo precipita dopo il decollo, ci sono vittime

Bologna, aereo precipita e prende fuoco a San Pietro in Casale: 2 a bordo estratti vivi ma sono gravi - Un tragico incidente ha scosso le campagne di Massumatico, a San Pietro in Casale, nel Bolognese, dove un velivolo ultraleggero, a bordo del quale viaggiavano due persone, è precipitato in modo improvviso. 🔗continua a leggere

