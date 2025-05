Adults in arrivo su Disney il 29 maggio

Dal 29 maggio 2025, su Disney+ arriva "Adults", una fresca e originale serie TV targata FX che esplora con umorismo e realismo le sfide dell’età adulta. Non perdere questa nuova commedia, già apprezzata in anteprima su FX, ora disponibile anche in Italia sulla piattaforma di streaming Disney+.

serie tv "adults": una commedia originale in arrivo su disney+. Dal 29 maggio 2025, Disney+ introduce nel suo catalogo una nuova produzione originale targata FX: si tratta di Adults, una serie televisiva che combina umorismo, realismo e un'approfondita analisi delle sfide dell'età adulta. La serie, già trasmessa in anteprima su FX, sarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming a partire dalla sera del medesimo giorno, con tutti gli episodi caricati contemporaneamente. Questo nuovo titolo promette di offrire uno sguardo autentico e ironico sulle vite di giovani adulti alle prese con le proprie difficoltà quotidiane.

