Adolescenti in crisi | casi psichiatrici triplicati una squadra di specialiste in aiuto

Negli ultimi anni, il numero di adolescenti in crisi nel veneziano è triplicato, passando da 450 nel 2020 a oltre 1.400 nel 2023, evidenziando la crescente emergenza di disagio psichico tra i giovani. Per offrire un aiuto rapido e qualificato, è attiva una squadra multidisciplinare di specialiste dedicate a sostenere adolescenti e famiglie in difficoltà.

Nel 2020 erano 450 gli adolescenti con disagio psichico nel veneziano; due anni dopo il numero era raddoppiato e nei tempi successivi triplicato, toccando quota 1.415 l'anno scorso e superandola nei primi sei mesi di quest'anno. In loro sostegno c'è una équipe multidisciplinare di specialiste.

Adolescenti in crisi: oltre 11mila studenti rivelano che il 54% si sente solo, il 32% subisce cyberbullismo e solo il 37% apprezza la scuola. Una generazione connessa ma isolata che chiede aiuto - In un'epoca di connessioni digitali, gli adolescenti italiani si trovano a fronteggiare una profonda crisi emotiva. 🔗continua a leggere

