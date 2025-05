Adempimenti di fine anno scolastico | in allegato un modello di circolare informativa

Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, è essenziale conoscere gli adempimenti necessari per garantire una chiusura ordinata e conforme alle normative. Scarica il nostro modello di circolare informativa, pensato per guidare docenti e staff nelle attività amministrative e didattiche di fine anno.

Con l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche sono chiamate a coordinare un insieme articolato di attività amministrative e didattiche. La circolare sugli adempimenti di fine anno scolastico fornisce indicazioni dettagliate rivolte ai docenti, con particolare riferimento agli scrutini, agli esami di Stato, ai corsi di recupero e alla gestione documentale. La corretta esecuzione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole: adempimenti di fine anno scolastico - Questa guida è dedicata agli amministratori di Google Workspace nelle scuole, offrendo indicazioni sui principali adempimenti di fine anno scolastico. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti; Adempimenti di fine anno scolastico 2024/2025 ~ plesso “A. Frank”; Scuola e adempimenti di fine anno scolastico per l’inclusione scolastica: le linee guida del MIM; Adempimenti di fine anno scolastico 2024/2025 ~ scuola dell’Infanzia – plesso “Polo”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Webinar – Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA. Novità e indicazioni operative. 2 webinar - Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DS ... 🔗Riporta orizzontescuola.it

Come affrontiamo la fine dell’anno scolastico? Feedback e Strategie di intervento per Studenti-Docenti-Genitori - Studenti e Docenti sul punto d’arrivo, siamo alle ultime battute dell’anno scolastico 2024/2025; gli studenti affrontano interrogazioni, verifiche e prove finali, mentre i docenti sono impegnati ad as ... 🔗Si legge su orizzontescuola.it

Quando chiudono le scuole a giugno 2025, il calendario di fine anno scolastico regione per regione - Quando chiudono le scuole a giugno 2025? Le lezioni prima delle vacanze estive termineranno tra meno di un mese e per alcuni istituti la chiusura sarà ... 🔗Da fanpage.it

Adempimenti fine anno