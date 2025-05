Addio al generale di Corpo d’armata Nicola Zanelli morto a 61 anni per turbo cancro l' ex vicecomandante Nato in Afghanistan

Addio al generale di corpo d'armata Nicola Zanelli, scomparso a 61 anni dopo una battaglia contro un rapido cancro. Originario dell'Afghanistan e cresciuto nel prestigioso 9° Reggimento Col Moschin della Folgore, Zanelli lascia un legacy di dedizione e servizio militare.

Il militare era cresciuto nel 9° Reggimento Col Moschin della Folgore; ad ottobre gli era stata diagnosticata la malattia Si è spento ieri all’età di 61 anni il generale di Corpo d’armata Nicola Zanelli, morto per un "turbo cancro". Era ricoverato all’Hospice di Montericco (Reggio Emilia) dov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio al generale di Corpo d’armata Nicola Zanelli, morto a 61 anni per "turbo cancro" l'ex vicecomandante Nato in Afghanistan

