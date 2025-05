Addio a Silvia Mattei la sorella dei ragazzi morti nel rogo di Primavalle

Addio a Silvia Mattei, sorella di Virgilio e Stefano, i giovani vittime del tragico incendio di Primavalle. La sua morte segna una perdita profonda per la memoria di una stagione politica complessa e dolorosa di Roma. Silvia rimane un simbolo di una storia segnate dal dolore e dalla lotta per la giustizia.

AGI - √ą scomparsa a Roma, Silvia Mattei, sorella di Virgilio (22 anni) e Stefano (8 anni), i ragazzi morti nel rogo di Primavalle. Simboli indiscussi della destra romana e di una stagione politica dove la contrapposizione si consumava nelle strade.¬† Stefano e Virgilio sono morti a causa di un¬†rogo appiccato nel 1973 nella casa del padre Mario segretario MSI della sede del quartiere Primavalle per mano del gruppo Potere Operaio. L'abitazione dove oggi sorge un murales che ricorda i due ragazzi sorge in via Bernardo da Bibbiena 33. L'episodio segn√≤ profondamente gli anni di piombo, diventando simbolo della violenza politica dell'epoca. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Addio a Silvia Mattei, la sorella dei ragazzi morti nel rogo di Primavalle

√ą morta Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio. Per tutta la vita ha combattuto perch√© avessero verit√† e giustizia - Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio, √® scomparsa ieri a Roma all'et√† di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. 🔗continua a leggere

