Ad Archi si celebra la Festa dei borghi ospitali

Il 31 maggio ad Archi si celebra la quarta edizione della Festa dei borghi ospitali, un evento imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio attraverso folklore, cultura e prodotti tipici. Dalle 15:30 nel suggestivo centro storico, sarĂ un'occasione unica per vivere e valorizzare le tradizioni locali in un'atmosfera autentica e coinvolgente.

