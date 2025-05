Ad Almaviva l’Esg Recognition Dnv è la seconda società al mondo a riceverlo

Almaviva si distingue come la seconda azienda al mondo a ricevere l’ESG Recognition da DNV, un prestigioso attestato che premia l’impegno verso pratiche sostenibili e responsabili. Questo riconoscimento conferma il ruolo di Almaviva come leader nel garantire sistemi di gestione certificati per un futuro più sostenibile e etico.

Almaviva “ha ricevuto oggi da Dnv l’Esg Recognition, un riconoscimento destinato a realtà che si distinguono per l’uso di sistemi di gestione certificati per supportare i loro impegni in materia di ambiente, sociale e governance”. Il progetto – spiega una nota – “nato recentemente a livello globale, deriva dalla crescente necessità per le aziende di comunicare le proprie prestazioni Esg in modo affidabile e tracciabile. Almaviva è la seconda società al mondo a riceverlo. Questo riconoscimento attesta che il gruppo Almaviva opera con sistemi di gestione conformi agli standard internazionali, inseriti nei tre pillar che rappresentano i criteri fondamentali per valutare la sostenibilità, l’impatto etico e quello di governance. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cerca Video su questo argomento: Ad Almaviva Esg Recognition Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Ad Almaviva l'Esg Recognition Dnv, seconda al mondo a riceverlo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ad Almaviva l'Esg Recognition Dnv, seconda al mondo a riceverlo - Almaviva "ha ricevuto oggi da Dnv l'Esg Recognition, un riconoscimento destinato a realtà che si distinguono per l'uso di sistemi di gestione certificati per supportare i loro impegni in materia di am ... 🔗Secondo ansa.it

Notizie di Alberto Tripi - (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Almaviva "ha ricevuto oggi da Dnv l'Esg Recognition, un riconoscimento destinato a realtà che si distinguono per l'uso di sistemi di gestione certificati per supportare i loro ... 🔗Lo riporta ecodibergamo.it

Almaviva, parla l’azienda: | “Amministrazioni sorde” - E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo che risponde ad Almaviva. “Al contempo si sottolinea che nessuno – ancora – può utilizzare tale disponibilità e impegno per finalità ... 🔗Scrive livesicilia.it