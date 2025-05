Acquazzone e vento | grosso ramo di un albero si spezza e cade in corso Mazzini

A causa di un forte acquazzone e vento a Grosso, un grosso ramo di albero si è spezzato e è caduto in Corso Mazzini, all'angolo con via Trevisani. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto, e l'evento è stato segnalato dal consigliere municipale Vittorio Piancaldini, evidenziando l'impatto del maltempo sulla sicurezza urbana.

Si spezza un grosso ramo davanti al Tribunale: donna salvata dalle urla delle guardie giurate - Monza, 20 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa mattina in piazza Garibaldi, davanti al Tribunale di Monza.

