Acqua potabile severità idrica elevata nella provincia di Reggio Calabria

L'acqua potabile nella provincia di Reggio Calabria sta affrontando una severità idrica elevata, come confermato dall'Osservatorio sugli utilizzi delle risorse idriche dell'Autorità distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale. Questa situazione di criticità riguarda sia il comparto potabile che quello irriguo, richiedendo interventi mirati per garantire la sostenibilità delle risorse idriche.

L'osservatorio sugli utilizzi delle risorse idriche dell'Autorità distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale conferma lo stato di severità idrica per il territorio di competenza, sia per il comparto potabile che per quello irriguo, anche se con diverse condizioni di criticità per alcuni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Acqua potabile, "severità idrica elevata" nella provincia di Reggio Calabria

Altre fonti ne stanno dando notizia

Acqua potabile,elevata 'severità idrica' per crotonese e reggino; Acqua potabile: il Crotonese e il Reggino in stato di severità idrica; Allarme siccità nel Sud Italia: severità idrica elevata per le province di Crotone e Reggio Calabria; Osservatorio Utilizzi Risorse Idriche dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale conferma stato di severità idrica differenziata nel territorio di competenza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Teramo. Ruzzo reti: severità idrica