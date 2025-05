Acqua non potabile a Montefiascone l' elenco delle vie interessate

A Montefiascone, l'acqua della fontana pubblica "Rocca dei Papi" non è potabile a causa di valori di fluoruri superiori ai limiti di sicurezza, come rilevato dai recenti controlli Arpa Lazio. Di seguito l'elenco delle vie interessate da questa situazione, per garantire la tutela della salute dei cittadini.

A Montefiascone acqua non potabile a causa di una non conformità nei valori di fluoruri. È quanto emerge dai risultati delle analisi chimiche eseguite da Arpa Lazio il 29 maggio nel punto di prelievo della fontana pubblica "Rocca dei papi", appartenente alla rete idrica "Centro - La Rocca".

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi - Domani, martedì 13 maggio, diverse zone di Catania e comuni limitrofi rimarranno senz'acqua per 24 ore. 🔗continua a leggere

