Acqua aria terra e fuoco | i quattro elementi della 42esima edizione di Leverano in Fiore

La 42esima edizione di "Leverano in Fiore" trasforma il paese in un'opera d'arte vivente, celebrando i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Con artisti da tutto il mondo, questa manifestazione si inserisce nel trend globale della valorizzazione delle tradizioni culturali attraverso l’arte. Un viaggio sensoriale tra colori e profumi, dove la diversità si fonde in un’unica lingua: quella della bellezza. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

LEVERANO - Colori, lingue, culture diverse si ritrovano per le strade e i vicoli di Leverano parlando la stessa lingua, quella dell'arte floreale. Italia, Bulgaria, Armenia, Giappone, Kazakistan, Messico, Croazia, Ucraina, Lettonia, Moldavia, Polonia, Slovenia, Usa sono solo alcuni dei Paesi.

Acqua, aria, terra e fuoco: i quattro elementi della 42esima edizione di “Leverano in Fiore”

lecceprima.it scrive: La kermesse aprirà domani, 30 maggio, e si concluderà il 2 giugno. Taglio del nastro affidato al prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno ...

