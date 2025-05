Acilia in fiamme otto macchine | danneggiata una palazzina nelle vicinanze

Nella notte del 10 ottobre ad Acilia, un incendio ha distrutto otto auto e danneggiato una palazzina nelle vicinanze, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio, avvenuto in Via di Saponara, ha messo in allarme la zona, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, si sono evitati danni maggiori.

Acilia, 29 maggio 2025- Nella notte del 10 ottobre, alle ore 02:10 circa, i vigili del fuoco della squadra VVF 13A sono intervenuti in Via di Saponara, all’incrocio con Via di Acilia, per domare un incendio che ha coinvolto otto autovetture parcheggiate su strada. L’intervento, supportato da un’autobotte, ha permesso di contenere il fuoco e prevenire ulteriori danni. L’incendio ha causato danni alla facciata di una palazzina e di una banca situate nelle vicinanze. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere le indagini di competenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca - Una notte di paura ad Acilia, Roma, dove un incendio ha distrutto otto auto in via di Saponara, causando danni anche a una palazzina e a una banca. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Acilia Fiamme Otto Macchine Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Incendio ad Acilia, otto auto in fiamme: danni anche alle facciate di alcuni edifici (FOTO E VIDEO); Acilia, 8 auto in fiamme nella notte: danni anche a una palazzina e a una banca; Esplosione nella notte a Roma: distrutta sala scommesse, danneggiate quattro auto; Esplosione nella notte a Casal Bruciato, devastata sala scommesse: ipotesi dolosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca - Incendio in via di Saponara, nessun ferito. Indagini in corso. Notte di paura nel quartiere Acilia, a Roma. Intorno alle 2, un incendio ha distrutto otto auto parcheggiate tra via di Saponara e via di ... 🔗Secondo informazione.it

Brucia nella notte un negozio al Tuscolano in fiamme auto ad Acilia - Nella capitale due intervenuti notturni dei Vigili del fuoco per tipologie diverse di roghi, che potrebbero essere entrambi dolosi ... 🔗Segnala rainews.it

Roma auto in fiamme, rogo oggi in via Salietti ad Acilia: ipotesi dolo - In fiamme 13 macchine negli ultimi 5 giorni Roma, 23 agosto 2022 - Ancora auto in fiamme a Roma. E' avvenuto questa mattina in via Alberto Salietti, nella periferia di Acilia, dove un'autovettura ... 🔗Come scrive quotidiano.net