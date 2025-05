Aci Bonaccorsi un barbecue di comunità nel parco Ramondetta

Aci Bonaccorsi si prepara a tornare a vivere il parco Ramondetta con un nuovo barbecue di comunità, un'area attrezzata per grigliate all’aperto, ideata per favorire incontri e momenti di convivialità tra residenti e famiglie. Il sindaco Vito Di Mauro annuncia un intervento pensato per valorizzare gli spazi pubblici, rendendo il parco ancora più vivibile e accogliente.