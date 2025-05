Accusati di rapine nella pizzeria e nel bar | chiesto il processo per due

Due uomini sono accusati di aver compiuto due distinte rapine, una in una pizzería e l'altra in un bar a Brindisi, e rischiano ora di essere processati. Il sostituto procuratore Francesco Carluccio ha infatti richiesto il rinvio a giudizio per il presunto autore materiale degli episodi.

🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Accusati di rapine nella pizzeria e nel bar: chiesto il processo per due

