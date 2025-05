Accordo xAI e Telegram da 300 mln per integrare Grok e condividere dati degli utenti

Un accordo da 300 milioni di dollari tra xAI e Telegram segna un passo audace verso un futuro digitale sempre più interattivo. L'integrazione del chatbot Grok non solo promette di rivoluzionare le conversazioni online, ma mette in luce il crescente interesse per l'IA nelle piattaforme di messaggistica. In un'epoca in cui i dati degli utenti diventano oro colato, come cambieranno le dinamiche della privacy e dell'interazione sociale? Scoprilo!

La startup xAI, fondata da Elon Musk nel settore dell'intelligenza artificiale, ha avviato un accordo preliminare con Telegram per integrare il chatbot Grok nella rinomata piattaforma di messaggistica. L'iniziativa, dall'importo complessivo di 300 milioni di dollari, comprende liquidità e partecipazioni azionarie e ha una durata iniziale di un anno.

Grok arriva su Telegram (per un anno) grazie a un accordo da più di 300 milioni di euro

Grok, il chatbot AI, sta per debuttare su Telegram grazie a un accordo da oltre 300 milioni di euro. Tra poche settimane, gli utenti potranno sfruttare le nuove funzionalità offerte da questa innovativa tecnologia.

