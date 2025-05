Accomando DAZN | Milan-Allegri accordo totale In mattinata …

Scopri le ultime novità su Orazio Accomando di DAZN, che rivela come Massimiliano Allegri sia sempre più vicino a riabbracciare il Milan. Un accordo totale in mattinata potrebbe determinare il ritorno in panchina dell’allenatore livornese, alimentando l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare di nuovo allenatore del Milan: le ultime novità da Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Accomando (DAZN): “Milan-Allegri, accordo totale. In mattinata …”

Accomando (DAZN): “Il Milan farà un tentativo per riportare in Italia Chiesa” - Il Milan potrebbe tentare un colpo importante riportando in Serie A Federico Chiesa, attualmente ai margini del Liverpool di Arne Slot. 🔗continua a leggere

