Accoltella la moglie davanti alla figlia disabile a Grugliasco | 61enne è gravissima uomo arrestato

Un tragico episodio a Grugliasco, vicino a Torino, ha visto un uomo di 61 anni accoltellare gravemente la moglie davanti alla loro figlia disabile, portando la donna in rianimazione. L'uomo è stato subito arrestato per tentato omicidio, mentre le indagini sono ancora in corso.

A Grugliasco, alle porte di Torino, un uomo di 61 anni ha accoltellato la moglie durante una lite domestica, sotto gli occhi della figlia disabile. La donna è in rianimazione in condizioni gravissime. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Accoltella la moglie davanti alla figlia disabile a Grugliasco: 61enne è gravissima, uomo arrestato

