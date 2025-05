accoltella e uccide la moglie davanti alla figlia disabile

Tragedia a Grugliasco: un uomo ha accoltellato e ucciso la moglie davanti alla figlia disabile, una maestra di 61 anni morta in ospedale. Un dramma familiare che ha scosso l'intera comunità , con le accuse di violenza e dolore al centro della vicenda.

E’ morta in ospedale Fernanda Di Nuzzo, la 61enne di Grugliasco, maestra d’asilo, che era stata accoltellata ieri pomeriggio dal marito Pasquale Piersanti durante una lite in casa davanti alla figlia disabile. L’aggressione era avvenuta infatti in presenza della loro giovane figlia di 24 anni, che era presente ma non era stata aggredita. La donna . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it