Il Rapporto Italia 2025 dell’Eurispes rivela un aspetto scomodo e spesso taciuto: l’Italia si trova tra i paesi europei con il più alto numero di donne vittime di mutilazioni genitali, una pratica arcaica e brutale che attraversa i confini culturali senza pietà. È il momento di affrontare questa realtà, senza filtri o ipocrisie, e di riconoscere che ogni forma di violenza alle donne deve essere condannata con fermezza e determinazione.

Una pratica arcaica e brutale, che non conosce confini. Il Rapporto Italia 2025 dell’ Eurispes, presentato oggi alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, fotografa una realtà ignobile: l’Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di donne che hanno subito mutilazioni genitali. Non perché la barbarie sia “autoctona”, ma perché il Paese ospita da decenni una consistente presenza femminile migrante da aree — Nigeria, Egitto, Senegal, Etiopia — dove questa violenza rituale è pratica diffusa, accettata, imposta. Una conseguenza dell’immigrazione incontrollata. Il dato crudo impone una riflessione seria sulle conseguenze culturali dell’immigrazione incontrollata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Accogliere tutto, anche la barbarie: mutilazioni femminili taciute per non turbare la sinistra delle frontiere aperte

