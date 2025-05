Accessibility Act in vigore dal 28 giugno 2025 | cosa cambia e quali sono i prodotti coinvolti

Dal 28 giugno 2025 entra in vigore l'European Accessibility Act (EAA), una direttiva che rivoluziona l'accessibilità digitale, coinvolgendo una vasta gamma di prodotti e servizi per garantirne la fruibilità anche alle persone con disabilità. Scopri cosa cambia e quali sono gli aspetti più importanti di questa normativa fondamentale per promuovere un'equa accessibilità in tutta Europa.

Lo European Accessibility Act (EAA) è la direttiva europea che riguarda l'accessibilità digitale, ovvero i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi a favore delle persone con disabilità. L' EAA costituisce uno dei pilastri operativi attuativi della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, predisposta dalla Commissione europea, nel 2021, per migliorare la vita delle persone con disabilità nell'ambito di un ecosistema senza barriere e privo di discriminazioni, eliminando i fattori di esclusione sociale e povertà e promuovendo condizioni effettive di uguaglianza, partecipazione e pari opportunità in conformità al Pilastro europeo dei diritti sociali.

