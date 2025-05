AC Milan annuncia il ritorno del progetto Milan Junior Camp a Malta

L'AC Milan annuncia con entusiasmo il ritorno del prestigioso progetto Milan Junior Camp a Malta, un'opportunità unica per i giovani appassionati di calcio di vivere un'esperienza indimenticabile. Dal 30 giugno al 5 luglio 2025, i giovani talenti potranno migliorare le proprie abilità calcistiche sotto la guida di professionisti in un'atmosfera internazionale e coinvolgente.

: la prossima edizione si terrà dal 30 giugno al 5 luglio 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - AC Milan annuncia il ritorno del progetto Milan Junior Camp a Malta

Milan-Monza, la Curva Sud annuncia una dura contestazione: cosa faranno gli ultrà

La Curva Sud del Milan annuncia una dura contestazione, minacciando di scendere in piazza. Dopo una stagione difficile, segnata da risultati deludenti e poche soddisfazioni, gli ultrà milanisti sono pronti a far sentire il loro dissenso.

Cerca Video su questo argomento: Ac Milan Annuncia Ritorno Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La Curva del Milan annuncia una contestazione davanti alla sede del club; Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan: annuncio ufficiale e prima mossa dei rossoneri; Milan, Allegri ha firmato: accordo fino al 2028, si attende l'annuncio; Il Milan annuncia il nuovo Home Kit per la stagione 2025-26: debutterà contro il Monza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

UFFICIALE - Il Milan aspetta Allegri e saluta Conceicao: il portoghese non è più l'allenatore del club rossonero

Secondo msn.com: "AC Milan e Sergio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva". Lo annuncia il club rossonero in un comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa. Il Diavolo ...

Allegri Milan, ritorno sempre più vicino da parte del tecnico rossonero. Ecco le ultime novità

Da calcionews24.com: Allegri Milan, ritorno sempre più vicino da parte dell’allenatore rossonero. Ecco le ultime novità aspettando la fumata bianca Massimiliano Allegri è pronto a tornare al Milan. L’ufficialità del suo i ...

Max Allegri al Milan, raggiunto l’accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà

Come scrive fanpage.it: L'accordo tra il Milan e Max Allegri è stato raggiunto su una intesa di un biennale con opzione per il terzo, da 5 milioni più bonus ...