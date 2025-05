Abusi su un chierichetto dodicenne rito abbreviato e perizia psichiatrica su padre Melis

Un sacerdote di Finale, accusato di abusi su un chierichetto dodicenne, sta affrontando un rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Contestualmente, è stato disposto un perizia psichiatrica su di lui, mentre il padre Melis si sottopone a un esame psichiatrico per valutare eventuali seminfermità mentale, che potrebbe influire sulla pena.

Il giudice ha accolto la richiesta dei difensori dell'ex parroco di Finale di accedere al tipo di processo che prevede – in caso di condanna – lo sconto di un terzo della pena. Per il sacerdote è stato anche disposto un esame psichiatrico: un eventuale riconoscimento di seminfermità mentale comporterebbe una ulteriore riduzione della condanna.

