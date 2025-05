Abusi sessuali ai danni di una 14enne disabile l' imputato si difende | Ho solo aiutato questa famiglia

Un uomo di 58 anni di Agrigento si difende dalle accuse di abusi sessuali su una 14enne disabile, dichiarando di aver agito solo per aiutare la famiglia. La sua versione sostiene che le somme di denaro offerte fossero un sostegno per le difficoltà economiche, negando qualsiasi abuso.

"Non ho mai abusato di quella ragazzina, ho solo fatto del bene a lei e alla sua famiglia dando loro¬†delle somme di denaro perch√© non avevano come mangiare. La madre ha continuato a chiedermeli anche dopo che mi avevano denunciato". L'imputato, un 58enne di Agrigento, si difende cos√¨ e nega. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Abusi sessuali ai danni di una 14enne disabile, l'imputato si difende: "Ho solo aiutato questa famiglia"

