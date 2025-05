Abusi nella chiesa sospeso il premio dedicato al vescovo coinvolto

A causa delle recenti rivelazioni sugli abusi sessuali nella Chiesa altoatesina, l’edizione 2025 del premio dedicato al vescovo Joseph Gargitter è stata sospesa. La decisione, annunciata dalla giuria il 28 maggio, riflette l’impegno dell’organizzazione a promuovere trasparenza e responsabilità.

L’edizione 2025 del premio intitolato al vescovo di Bolzano-Bressanone Joseph Gargitter è stata sospesa. La decisione è stata comunicata ieri mattina, mercoledì 28 maggio, dalla giuria, a seguito del rapporto, pubblicato a gennaio, sugli abusi sessuali nella chiesa altoatesina. Nei documenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Abusi nella chiesa, sospeso il premio dedicato al vescovo coinvolto

