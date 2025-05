Abusi e maltrattamenti su pazienti disabili la violenza filmata dalla polizia Partito il processo

Un grave caso di abusi e maltrattamenti su una paziente disabile sta facendo scalpore, grazie alle immagini captured dalla polizia che documentano la violenza. Il processo è ora in corso, portando alla luce le responsabilità di Franco Frantellizzi, arrestato in flagranza a Jesi.

ANCONA – È stato ripreso dalla telecamera di un poliziotti della Scientifica l'abuso sessuale su una paziente disabile che il 15 aprile del 2024 ha fatto arrestare in flagranza di reato, a Jesi, Franco Frantellizzi, 87 anni. L’agente era entrato insieme ad un collega del Commissariato di Fabriano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Abusi e maltrattamenti su pazienti disabili, la violenza filmata dalla polizia. Partito il processo

