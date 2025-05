Abbruscato staff di Conte | ultima cena napoletana ci rivediamo a luglio

Elvis Abbruscato, membro dello staff di Antonio Conte, conferma su Instagram che a luglio si svolgerà l'ultima cena napoletana, alimentando le voci sulla permanenza di Conte a Napoli. Un appuntamento che promette di essere un momento speciale per i tifosi e gli appassionati del calcio partenopeo.

Abbruscato (staff di Conte): ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio Elvis Abbruscato, componente dello staff di Antonio Conte, su Instagram dà appuntamento a luglio a Napoli. Conferma così le indiscrezioni della serata che vedono Conte indirizzato verso la permanenza a Napoli. Su Instagram pubblica una foto di sé con Nicola Alessandro Scamardella, patron del ristorante “White Chill Out” e la scritta: “Ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio”. Conte, seri spiragli per la sua permanenza al Napoli (Di Marzio).. Gianluca Di Marzio scrive su X e sul proprio sito che si aprono spiragli seri per la permanenza di Conte al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abbruscato (staff di Conte): “ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Futuro di Conte a Napoli, il post social di Elvis Abbruscato fa sognare i tifosi; Ci rivediamo a luglio!, da Abbruscato un indizio sul futuro di Conte? | FOTO; FOTO Elvis Abbruscato e “L’ultima cena napoletana”, un indizio sul futuro di Conte?; Gazzetta.it - Ecco quali potrebbero essere gli uomini dello staff di Conte alla Juventus. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Futuro di Conte a Napoli, il post social di Elvis Abbruscato fa sognare i tifosi - Ore sempre più calde in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Sono giorni di riflessione questi per l’allenatore salentino, che ha deciso di prendersi una ... 🔗Scrive ilmattino.it

Conte a Napoli, l’indizio equivoco di Abbruscato a Pozzuoli: “Ci vediamo a luglio”. Poi arriva la smentita - POZZUOLI – Sono ore di attesa per i tifosi del Napoli che aspettano la “fumata bianca” sulla permanenza di Antonio Conte alla guida degli azzurri. Nella giornata di oggi un indizio – abbastanza equivo ... 🔗Scrive cronacaflegrea.it

Conte-Napoli, arriva un importante indizio sul futuro da un suo collaboratore? | FOTO - Intanto nella serata di mercoledì è arrivato anche un indizio social che potrebbe essere interpretato come positivo. Uno dei collaboratori di Antonio Conte, Elvis Abbruscato, ha pubblicato su ... 🔗Si legge su napolitoday.it

CONTE - against turkey 2000