Abbandoni un cucciolo? Da oggi sono guai | la decisione del parlamento

L'abbandono dei cuccioli rappresenta un grave problema che sta al centro del dibattito pubblico, con il parlamento che si prepara a prendere decisioni più rigorose per tutelare gli animali. In un contesto in cui le associazioni e i cittadini chiedono leggi più severe contro maltrattamenti, sensibilizzare e contrastare questa piaga diventa sempre più urgente.

Il tema della tutela degli animali tiene banco da tempo. Tante associazioni e cittadini chiedono leggi più severe per chi maltratta, abbandona o uccide creature indifese. Le campagne di sensibilizzazione crescono. I dati mostrano un allarme costante. Ogni anno si contano migliaia di casi. Animali trovati legati, malnutriti, seviziati. Canili e rifugi segnalano continue emergenze. Anche i social mostrano un'Italia divisa tra chi difende gli animali e chi li tratta come oggetti. Ora il Parlamento cambia passo. Il disegno di legge per proteggere cani, gatti e altri animali ottiene il via libera definitivo.

