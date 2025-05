A2 Pallanuoto – Finale Playoff | il primo punto è del Chiavari Sabato a Salerno per la rivincita

La finalissima dei playoff di Serie A2 di pallanuoto inizia con il primo punto conquistato dal Chiavari, che ha battuto la Check Up Rari Nantes Salerno 15-11 a Salerno. Sabatonext appuntamento a Chiavari per la rivincita e un possibile riequilibrio nella serie.

