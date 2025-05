A voler male ai piccioni proprio non riesco

Non posso fare a meno di ammettere che, pur sapendo che non si dovrebbe, spesso lascio cadere qualche patatina ai piccioni quando sono al bar. Quei piccoli visitatori alati, infatti, sono irresistibili e riescono a rendere ancora più piacevole un momento di relax all'aperto.

🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A voler male ai piccioni proprio non riesco

