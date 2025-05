A Vitulano la festa della Madonna delle Grazie | fede musica e tradizione

Torna a Vitulano la tradizionale Festa della Madonna delle Grazie, un’occasione speciale di fede, musica e tradizione nella suggestiva cornice di via Santa Croce. Un evento imperdibile che unisce spiritualità e momenti di intrattenimento, come il concerto dei Free Rolling, dedicato ai grandi successi della musica pop italiana.

