A Villapizzone nasce il primo torneo di calcio per i minori stranieri non accompagnati

A Villapizzone nasce il primo torneo di calcio dedicato ai minori stranieri non accompagnati, un progetto che unisce solidarietà, passione e inclusione. Questa iniziativa, frutto di un’intuizione di Giancarlo Marini, dimostra come il calcio possa essere anche un veicolo di speranza e integrazione, lontano dai cliché del settore commerciale.

C’è una bella storia che sembra scritta apposta per far sorgere qualche dubbio a coloro che immaginano che il calcio sia solo tutto business e avidità. Arriva dalla periferia e coniuga la Milàn col coeur in man e l’efficienza tipicamente ambrosiana. Tutto nasce lo scorso febbraio da un’intuizione di Giancarlo Marini, ex giornalista oggi dedito ad allenare al calcio i ragazzi, che ha immaginato un evento in cui i minori stranieri non accompagnati potessero misurarsi con il pallone. Idea nobile ma non facile da realizzare, perché stiamo parlando di giovanissimi arrivati in Italia con i barconi dall’Africa e, in misura minore, dall’Asia che sono ospitati nelle case di comunità dove le urgenze sono imparare l’italiano e magari un lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Villapizzone nasce il primo torneo di calcio per i minori stranieri non accompagnati

