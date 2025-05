A Villa Spinola il concerto The Wall Project - Pink Floyd Tribute

Vieni il 5 luglio a Villa Spinola per vivere un evento unico: il concerto The Wall Project, un tributo ai leggendari Pink Floyd. Immergiti nell’atmosfera della fase più iconica della band, tra musica e visioni che ti trasporteranno nel mondo di The Wall.

The Wall project è un nome che lascia poco all'immaginazione. Entriamo a pieno titolo nel periodo più leggendario dei Pink Floyd e precisamente tra il 1979 e 1982: epoca rispettivamente di uscita del Disco The Wall e del Film omonimo di Alan Parker. Quello a cui si può assistere il 5 Luglio a. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Villa Spinola il concerto The Wall Project - Pink Floyd Tribute

