A un passo dal baratro | la stagione La lotteria dei playout poi la gioia

Manfredini Aspettative importanti, poi la grande paura di precipitare nei dilettanti e infine il lungo sospiro di sollievo dopo la vittoria nella gara di ritorno dei playout col Milan Futuro che ha regalato la salvezza alla squadra di Baldini. È stata una stagione di enorme sofferenza quella della Spal, che nel corso dell’intero campionato ha però sempre potuto contare sul proprio capitano. Nell’ultimo torneo della propria carriera, Mirco Antenucci ha giocato 37 gare su 38 saltandone soltanto una per squalifica. Oltre ad aver collezionato un gettone in Coppa Italia e due nei playout, per un totale di 40 presenze! Impreziosite da 11 gol pesanti, senza i quali i biancazzurri probabilmente sarebbero finiti in serie D senza passare per gli spareggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it