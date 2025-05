a toglierle la vita alessio tucci 18 anni e reo confesso del femminicidio della minorenne morta a colpi di pietra

Un tragico femminicidio scuote l’Italia: Alessio Tucci, 18 anni, ha confessato di aver ucciso Martina Carbonaro, 14 anni, trovata morta in un edificio abbandonato ad Afragola. Questa drammatica vicenda evidenzia la crescente emergenza della violenza contro le giovani vittime nel nostro paese.

A fragola, 28 mag. (askanews) – Martina Carbonaro, 14 anni, scomparsa dal 26 maggio, è stata uccisa. Il suo corpo è stato ritrovato in questo edificio abbandonato, vicino all’ex stadio “Moccia” di Afragola, periferia Nord di Napoli. dopo aver detto no al suo assassino: le accuse per lui sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Leggi anche › Femminicidi: come capire quando un rifiuto può scatenare la violenza? La madre aveva denunciato la scomparsa della figlia nella notte del 26 maggio, da lì le indagini e le ricerche di carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna fino al ritrovamento; poi, su decreto della Procura di Napoli, il fermo di Tucci, che aveva anche partecipato alle ricerche. 🔗 Leggi su Iodonna.it