A spasso di notte in centro a 5 chilometri da casa ma doveva essere ai domiciliari | 53enne arrestato per evasione

Un uomo di 53 anni di Parma è stato arrestato dai carabinieri per evasione, sorpreso a passeggiare in centro nonostante fosse ai domiciliari. L'episodio mette in luce le sfide nella sorveglianza dei soggetti sottoposti a restrizioni, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato, in flagranza di reato per evasione, un 53enne italiano, residente nella zona sud di Parma e già sottoposto al provvedimento restrittivo della “detenzione domiciliare”. Il 53enne, condannato con un cumulo di pene per reati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - A spasso di notte in centro a 5 chilometri da casa, ma doveva essere ai domiciliari: 53enne arrestato per evasione

