A scuola di Made in Italy Festa di Campagna Amica con centinaia di studenti

Scuola di Made in Italy e Festa di Campagna Amica sono state occasioni uniche per coinvolgere centinaia di studenti delle scuole di Ferrara e Masi Torello, promuovendo l'importanza della dieta mediterranea e dei prodotti locali. Le classi della scuola Chiara e Francesco di Ferrara e della scuola Don Zanardi hanno rappresentato con entusiasmo il progetto educativa di Coldiretti Campagna Amica, valorizzando il patrimonio agroalimentare del nostro territorio.

Sono state le classi della scuola paritaria Chiara e Francesco di Ferrara e della scuola primaria Don Zanardi di Masi Torello a rappresentare le centinaia di ragazzi incontrati nel corso del progetto educativa di Coldiretti Campagna Amica nelle scuole ferraresi, che ha visto come elemento unificante la dieta mediterranea ed i prodotti della filiera agricola made in Italy. Ieri nel cortile di GrisĂą, alla presenza dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ferrara, Chiara Scaramagli, della responsabile di Donne Coldiretti Ferrara, Sabrina Zanelli, della presidente di Agrimercato Ferrara, Monia Dalla Libera, del presidente di GrisĂą, Alessandro Canella e del direttore di Coldiretti Ferrara Alessandro Visotti, si dunque celebrato con una festa finale il percorso educativo che ha portato in scuole di ogni ordine e grado il messaggio di Campagna Amica attraverso l'attivitĂ delle Donne imprenditrici dell'organizzazione agricola ferrarese, rivolto sia direttamente agli studenti, con la scoperta della storia, delle caratteristiche e dei sapori dei prodotti del nostro territorio, sia ad insegnanti e famiglie, stimolati a ragionare sulla corretta alimentazione, sulla stagionalitĂ e sulla filiera corta del cibo sano e salubre prodotto dai nostri agricoltori e reperibile anche nei mercati contadini o come nel caso di GrisĂą, nel mercato coperto di Campagna Amica, il primo ad aprire i battenti 10 anni fa e fare da apripista alle iniziative ed alle politiche del cibo di Coldiretti Ferrara.

