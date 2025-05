A Scandiano l’amore diventa una festa

FestivaLove 2025 trasforma Scandiano in un grande palcoscenico dell’amore dal 30 maggio al 2 giugno, con eventi che celebrano la passione in tutte le sue forme. Un’occasione unica per vivere musica, arte, cultura e solidarietà, accendendo i sentimenti in un clima di festa e condivisione.

FestivaLove 2025 è in scena a Scandiano dal 30 maggio al primo giugno, con un colpo di coda il 2, nella giornata che celebra la festa della Repubblica. Giornate piene di eventi, per accendere l’amore e parlarne in ogni forma in cui si esprime, attraverso musica, letteratura, filosofia, arti circensi, disegno dal vivo, solidarietà ed enogastronomia. A fare gli onori di casa, anfitrioni della manifestazione, l’attrice Eleonora Giovanardi e il drammaturgo, regista, scrittore Emanuele Aldrovandi, che escono dal loro campo d’azione per dialogare con gli ospiti e accompagnare il pubblico in questa avventura all’insegna dell’amore, nella città che ha dato i natali a Matteo Maria Boiardo, autore de ’L’Orlando innamorato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Scandiano l’amore diventa una festa

Al Festival dell'Amore di Scandiano, per ritrovarlo, conoscerlo, viverlo. E non perdere (mai) la speranza - Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, Scandiano ospita FestivaLOVE 2025, l'unico festival italiano dedicato all'amore. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Scandiano l’amore diventa una festa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Scandiano l’amore diventa una festa - Dal 30 maggio torna il festival che unisce musica, letteratura e solidarietà. Fra gli ospiti Alice, Irene Grandi, Bergonzoni e Govoni . 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Scandiano si prepara alla festa per la “nuova” piazza Spallanzani. FOTO - una carta identità di Scandiano e molto altro ancora. Il tutto sottovuoto e in atmosfera protetta da umidità e agenti esterni. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, la piazza si veste a festa con ... 🔗Da reggionline.com

Scandiano, gran festa per l'ex comandante dei carabinieri - Scandiano (Reggio Emilia), 27 maggio 2023 – Festa a sorpresa per l’ex maresciallo maggiore Armando Stortini che, a distanza di oltre 30 anni, ritrova i suoi carabinieri, ovvero i militari che ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Ciao #cacca #wc #mutante