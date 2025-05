A Sant’Agata dei Goti rombano le Supercar | sabato 1 giugno arriva il Saticula Motor Show

Preparati a vivere un weekend di emozioni tra rombi e acrobazie con il Saticula Motor Show, in programma a Sant’Agata de’ Goti il 31 maggio e 1° giugno. Un evento imperdibile che porta in piazza le supercar e gli stuntmen, regalando spettacoli ad alta adrenalina e passione per i motori nel cuore del Benevento.

Preparatevi a un weekend di rombi assordanti, acrobazie mozzafiato e pura passione per i motori. Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, Piazza Giovanni Paolo II a Sant’Agata de’ Goti (Benevento) ospiterà la prima edizione del Saticula Motor Show. Un evento imperdibile che unisce lo spettacolo delle supercar e degli stuntmen alla promozione della sicurezza stradale e a importanti iniziative di solidarietà. Organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale De’ Goti, fondata da Antonio Olivieri, Tommaso Izzo e Pasquale Parricelli, il Saticula Motor Show nasce per valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale del territorio, offrendo al contempo un’esperienza indimenticabile per appassionati, curiosi e famiglie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

