A Samarcanda una nuova Via Roma in omaggio alla visita di Meloni

Samarcanda si prepara a inaugurare una nuova "Via Roma" in omaggio alla visita della premier Meloni in Uzbekistan, simbolo di rafforzamento delle relazioni internazionali. L'annuncio, fatto dal presidente uzbeko Mirziyoyev durante la cerimonia di scambio di accordi a Chigi, sottolinea l'importanza di questo gesto.

(Agenzia Vista) Samarcanda, 29 maggio 2025 Ci sarĂ una nuova "Via Roma a Samarcanda, in omaggio della visita di Meloni in Uzbekistan. L'annuncio del presidente uzbeko Mirziyoyev alla cerimonia di scambio accordi con la premier. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Samarcanda una nuova "Via Roma" in omaggio alla visita di Meloni

