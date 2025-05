A Sala Consilina e Buonabitacolo iniziative per la Palestina | bandiere sui balconi e richieste di pace

Il Vallo di Diano si mobilita per la pace in Palestina, con iniziative simboliche come l'esposizione di bandiere sui balconi e il sostegno dei Comuni di Sala Consilina e Buonabitacolo. Venerdì 30 maggio, il Consiglio Comunale di Sala Consilina discuterà il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina come modo per rafforzare il messaggio di solidarietà e pace.

Il Vallo di Diano si schiera con la Palestina grazie ad alcune iniziative dei Comuni. A Sala Consilina Venerdì 30 maggio alle 9, il Consiglio Comunale di Sala Consilina sarĂ chiamato a discutere il riconoscimento dello Stato di Palestina come entitĂ sovrana e indipendente, in linea con le.

