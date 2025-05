A Roma un regolamento del verde c’è ma è come non esistesse E chi si oppone al taglio degli alberi viene punito

A Roma, il regolamento del verde esiste, ma spesso sembra ignorato: chi si oppone al taglio degli alberi viene punito, mentre altre municipalità sembrano agire in modo contrario, abbattendo o potando selvaggiamente alberi anche durante la stagione di nidificazione. In un contesto in cui il valore del verde urbano dovrebbe essere riconosciuto e tutelato, questa situazione solleva grandi dubbi sulle motivazioni e le strategie adottate.

È davvero singolare che in un periodo storico in cui si sottolinea l’importanza del verde, specie in ambito urbano, ci siano delle municipalità che operano in senso esattamente opposto. Tagliano alberi, anche di grandi dimensioni, oppure potano selvaggiamente, magari anche in epoca di nidificazione. Difficile capire cosa ci stia sotto, se semplice ignoranza (impossibile da giustificare) o peggio. Personalmente mi sono già occupato dell’insensibilità dei sindaci di Torino e Milano, mi mancava Roma. Quella Roma che finalmente si era dotata di un regolamento del verde (Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale), sotto la giunta Raggi, ma che opera come se non esistesse sotto la giunta Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Roma un regolamento del verde c’è, ma è come non esistesse. E chi si oppone al taglio degli alberi viene punito

Cisternone | Area verde, alberi e nuova pavimentazione per la piazza: via ai lavori di restyling, ecco come cambia la viabilità - Il Cisternone si prepara a trasformarsi grazie a un ambizioso progetto di restyling. A partire dalla prossima settimana, la piazza e via Sant'Andrea vedranno l'introduzione di nuova pavimentazione, venti alberi, un'area verde e un rinnovato arredo urbano, per offrire un volto fresco e accogliente a questa importante zona della città. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

[ROMA]POTERE AL POPOLO: FERMIAMO L'ABBATTIMENTO DEL PARCO DI PIETRALATA. GUALTIERI NON RAPPRESENTA LA CITTA'. ORA SUBITO UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO PER FERMARE LA CEMENTIFICAZIONE E LA SPECULAZIONE; Roma, il GrIG coinvolge il Ministero della Cultura e la Procura della Repubblica sul taglio di Olmi in Viale dei Quattro Venti.; «C'è un bosco nell'area dello stadio a Pietralata»: lo ammette l'agronomo del Comune di Roma; Stadio della Roma, Il progetto parte con le motoseghe: è scontro tra Comune e comitati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Roma potare gli alberi è diventata una battaglia. E i giardinieri del Comune sono in prima linea - Fare il giardiniere per il Comune dovrebbe essere un impiego tranquillo, e invece negli ultimi tempi si è trasformato in un lavoro di frontiera. È così da quando gli ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

Roma avrà la Consulta cittadina del verde: al via l'iter per l'istituzione - È infatti iniziata ufficialmente con una riunione congiunta delle commissioni capitoline ambiente e Roma Capitale la discussione sull'applicazione del nuovo regolamento del verde nella parte che ... 🔗Si legge su romatoday.it

Comitati e associazioni, il verde a Roma è fuori controllo - E si sono messe in azione le motoseghe nel momento in cui tutte le leggi e il regolamento del verde a Roma vietano gli abbattimenti". Azione Roma - assicura il segretario romano Alessio D'Amato ... 🔗Da msn.com

Vi raccontiamo il Regolamento del verde e del Paesaggio urbano per Roma - webinar 21 1 2021